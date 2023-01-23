『SONY WH-1000XM5/BM ワイヤレスヘッドホン ノイズキャンセリング【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 15時 13分に出品され03月29日 15時 13分に終了予定です。即決価格は14,260円に設定されています。現在126件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 SONY ソニー

ノイズキャンセリングワイヤレスヘッドホン

WH-1000XM5



使用頻度は数回ほどで新品に近い感じになっております。

傷や汚れは見当たりません。

動作確認済みです。



定価: 54000円



おまけでイヤーパッドカバーお付けします！

ヘッドホンにイヤーパッドカバーをつければ直接耳を当てずに清潔に保つことができます。

イヤーパッドカバーは取り外して洗うことが可能です。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>ヘッドホン 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ソニー