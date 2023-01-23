『【真筆】掛け軸 掛軸 竹に雀◆松浦瑞雲 共箱・タトウ箱付【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月30日 12時 24分に出品され03月30日 12時 24分に終了予定です。即決価格は11,603円に設定されています。現在88件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ■画 題■ 「掛け軸 竹に雀 」・松浦瑞雲



■寸 法■ （約）幅 ５８.５cm× 丈 １９０cm



■作 者■ 松浦瑞雲（まつうら ずいうん）



■表 具■ 緞子三段表装





こちらの掛け軸は、松浦瑞雲 画伯の真筆作品でございます。



状態は中古ですが美品です。



軸先：木。 絹本：真筆。 箱書、落款があります。



共箱・タトウ箱付です。





～竹に雀の意味～



竹と雀の組み合わせは伝統的な日本画の構図です。



竹は常緑の色を失うことなく風雪に耐えるたくましい生命力と、まっすぐに伸びる成長を表現し、雀は「子孫繁栄」「五穀豊穣」災難を食べ尽くし「家内安全」への願いを意味しています。



竹の静寂、雀の愛らしさ、静と動の世界が床の間を風流に彩ります。 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>美術品・アンティーク・コレクション>>>絵画 商品の状態: 目立った傷や汚れなし