『【真筆】掛け軸 掛軸 竹に雀◆松浦瑞雲 共箱・タトウ箱付【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月30日 12時 24分に出品され03月30日 12時 24分に終了予定です。即決価格は11,603円に設定されています。現在88件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ホビー・楽器・アート>>>美術品・アンティーク・コレクション>>>絵画
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落札価格11603円
88 入札履歴
終了
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