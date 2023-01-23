『振袖 金駒 金彩 紋意匠 古典 王道 雲取り文様 正絹 S144【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月17日 07時 25分に出品され05月17日 07時 25分に終了予定です。即決価格は13,300円に設定されています。現在109件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
正絹 袋帯 紬 薄い紫色に蔦葉模様
¥ 10062
付下げ 訪問着 刺繍 金彩 鹿の子絞り 扇面 椿 萩 正絹 共八掛 K097
¥ 7410
紬着物 えび柄
¥ 11900
和装 草履バッグセット 帯地 菱 白×金 3枚芯 フリーサイズ k19-1
¥ 10920
未使用美品お召 嵯峨野笹文 丈159.5 裄68 永治屋清佐衞門 ガード加工
¥ 48400
LK-38/38 小紋 アンティーク調の柄 暗紅色 地紋入り 花柄 レトロ 美品
¥ 7488
◉成人式・卒業式・振袖 「水色松に梅」 b247 (身長150〜168cm位)
¥ 11700
名古屋帯 夏用 絽 刺繍 桔梗 菖蒲 着物 081t
¥ 7254
(あ739)ストライプとドットの笹竹模様✨縮緬素材のアンティーク着物
¥ 9048
【逸品】白たか織 草木染め綾織 一生愛せる無地紬◇白鷹
¥ 65912
新品未使用 小柄 小紋 鬼紬
¥ 12500
振袖 金駒 金彩 紋意匠 和モダン 宝尽くし 正絹 S150
¥ 13684
無形文化財 辨慶染正藍長坂本染 浴衣反物
¥ 12400
河瀬満織物 石版染訪問着 正絹
¥ 33150
新品 名古屋帯 洗える ポリ 松葉仕立 日本製 八寸 ペイズリー 476
¥ 7176
石川県指定無形文化財 牛首紬 白山工房 六通名古屋帯 パールトーン加工済
¥ 25500
帯410 ●高級 正絹 型染 辻ヶ花 名古屋仕立て 名古屋帯
¥ 8658
【なでしこ】正絹 袋帯 洒落袋 塩瀬地 地紙 桔梗 梅 刺繍 o1427
¥ 8580
落札価格13300円
109 入札履歴
終了
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