『振袖 金駒 金彩 紋意匠 古典 王道 雲取り文様 正絹 S144【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月17日 07時 25分に出品され05月17日 07時 25分に終了予定です。即決価格は13,300円に設定されています。現在109件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 身丈(肩から) 約167cm

裄 約69cm

袖丈 約111cm

袖幅 約36cm

前幅 約24.5cm

後ろ幅 約30cm

表地 正絹

八掛 正絹

胴裏 ポリエステル

襟 広襟 スナップ



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S144 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

着物・浴衣 タグ 振袖

金駒

金彩

紋意匠

古典

王道

雲取り文様

正絹

S144