『【大幅値下げ】 【本物】VBA5 ファイナリスト 24karats ジャージ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月30日 10時 22分に出品され03月30日 10時 22分に終了予定です。即決価格は44,000円に設定されています。現在433件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 VOCAL BATTLE AUDITION 5 ファイナリスト ジャージ



カラー···ブルー

サイズ...L



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