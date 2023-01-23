『極美品 セリーヌ PVC マカダム トリオンフ ショルダーバッグ C263【お歳暮】』はヤフオクでから04月03日 09時 32分に出品され04月03日 09時 32分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在371件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ○アイテム

セリーヌ CELINE ショルダーバッグ クロスボディ 斜めがけ 肩がけ マカダム トリオンフ金具 レザー



○サイズ

縦 約24cm

横 約19cm

マチ 約4cm



平置き実寸。

着画はお断りいたします 。





○状態

多少のヌメ革の汚れ、メッキ剥がれ、ショルダーストラップの補修跡などはありますが、気になる程ではなく、全体的に綺麗なお品物です。

ショルダーや内側、金具も同様、綺麗です◎

ベタつきもありません。



状態については主観の部分もございますので、画像にてご確認をよろしくお願いいたします。



○カラー

ブラウン 茶色 ゴールド



○素材

レザー pvc



○購入先

ブランドリユース店 日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

質屋・古物市場・ストア商品



○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。



簡易クリーニングはしておりますが、見落としなどもある場合がありますのでご了承ください。



中古品にご理解のある方のみご購入お願いいたします。



152- C263 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: セリーヌ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 極美品

セリーヌ

PVC

マカダム

トリオンフ

ショルダーバッグ



C263