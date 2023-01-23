『★Jocomomola ショートコート ジャケット 刺繍 40 L【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月27日 22時 58分に出品され03月27日 22時 58分に終了予定です。即決価格は12,480円に設定されています。現在565件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 完売

Jocomomola

ホコモモラ



ショートコート ジャケット 刺繍 花柄



サイズ40（Lサイズ相当）

肩幅約44cm

袖丈約53cm

肩はラウンドしておりますので、肩幅、袖丈はご参考までで、よろしくお願いいたします。

身幅約50cm

着丈約64cm



GJJCV-01460



表地

基布 ポリエステル77%

毛23% ウール

刺繍上糸ポリエステル100%

刺繍下糸ポリエステル100%

裏地ポリエステル



定価50600円税込



Jocomomolaらしいとても可愛らしい花柄の刺繍が施されたショート丈のコートです。一つ一つの刺繍が凝っていて、どれもとても愛らしいです。ノーカラーで大きめのボタンがワンポイントで、シルエットもとても可愛らしいデザインです。インナー生地がちらりと見えてお色の組み合わせがJocomomolaらしく、オシャレです。

モコモコとした生地が高級感があり、可愛らしいです。両サイドにポケットがあり、とても便利です。

着用すると、シルエットも可愛らしいです。総柄刺繍ですので、バックスタイルも素敵です。ショート丈ですので、スカート、ワンピース、パンツスタイルと、幅広く相性が良いです。

実物のお写真は5枚目からです。



公式サイトでは、完売しております。



以下引用です

■素材 ふっくらとした肌触りのポリエステル・毛をブレンドした素材。 ざっくりとした織りのツイード素材にポップな木の柄を総刺繍したこだわりの生地でお仕立てしました。

■デザイン カラフルな刺繍が目を惹くジャケット。テーマの「ふしぎな木」からインスピレーションを受けています。 ゆったりとしたシルエットとラグランスリーブが相まって快適な着心地を実現。袖の切り替え部分にはタックを、袖口にはギャザーを寄せ袖にボリュームを持たせたデザインが大人可愛いポイントです。少し長めの丈感で、どんなバランスのボトムとも合わせやすい一枚です。ホコモモラならではのこだわりが詰まった刺繍のジャケットは、他にはないデザインで褒められること間違いなしのイチオシアイテムです。



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フリーサイズ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ホコモモラ

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L