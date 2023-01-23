『COOTIE パーカー フード ジャケット【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 21時 01分に出品され03月27日 21時 01分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在953件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 中古になりますが数回使用しただけなので状態は良いです。



表記サイズ M



肩幅 76センチ

身幅 70センチ

着丈 69センチ

袖丈 52センチ



素人採寸の為、多少の誤差はご了承下さい。



オリジナルで編み上げた空紡糸を使用した裏毛を使用。スナップボタンの前開き。空紡糸特有のドライなタッチと軽い着心地。丸みのあるワイドシルエット。脇接ぎにスリットポケットが付く。





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gangsterville 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: クーティープロダクションズ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ COOTIE

パーカー フード ジャケット