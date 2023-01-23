『WF-1000XM5 充電ケースのみ【動作確認済み】ブラック【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月10日 23時 36分に出品され04月10日 23時 36分に終了予定です。即決価格は9,359円に設定されています。現在751件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 WF-1000XM5の充電ケースのみ

ブラック



動作確認済みです！

ペアリング・充電共に問題ございませんでした。

問題なく使用できます。



充電ケースだけなくしてしまった方などぜひ。



充電ケースを無くし購入致しましたが、その後見つかったため、20時間ほどしか使っておりません。





シリーズ...WFシリーズ

ソニー モデル名...WF-1000XM5

その他特徴...ノイズキャンセリング 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ソニー