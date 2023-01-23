『アークテリクス セリウムLTジャケット ダウンジャケット ブラック L【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 11時 27分に出品され04月01日 11時 27分に終了予定です。即決価格は23,400円に設定されています。現在578件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 アークテリクスセリウムLTジャケットです。カラーはブラックサイズはLです。



肩幅 51cm

身幅 57cm

着丈 73cm

ゆき丈 80cm



タバコは吸いません。

ペットは飼っていません。

古着に抵抗がある方はお控え下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: アークテリクス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ アークテリクス セリウムLTジャケット ダウンジャケット ブラック L