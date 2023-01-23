『茶レンジャー様専用 モンクレールハリソン 日本定価36万【お歳暮】』はヤフオクでから03月25日 22時 21分に出品され03月25日 22時 21分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在914件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 訳あり

モンクレールハリソン 日本定価36万円



写真6番目の上側がボタンを閉め事ができません

閉めて使用する事は少ない部分となりますが、

訳ありのため、格安です

数年前の購入の為、見落としがある場合がございます。



※ボタン破損ございます

※両袖他色褪せございます

※見落としがある場合がございます。



商品の状態 全体的に状態が悪い



神経質な方やこだわりがある方は、

購入をお控え下さい



また、すり替え防止の為

返品は受け付けできません。

上記、内容をご理解頂きご購入をお願い致します



着用画像追加

176センチ 体重72キロ

普段 UNIQLO着用X又はXL



セレクトショップ購入品 直輸入



凄く暖かいです。

モンクレールのダウンは格別です

格安で本物のモンクレールを着たい方！

訳ありの為、格安での出品となります

購入前に、ご不明な点がございましたら

コメントお願い致します

詳しく無い為、コメントにお答え出来ない事もある場合がございます。

ご理解の程よろしくお願い致します



購入後の返品は受け付けできません

上記、内容をご理解ください





カラー···グレー

モデル···その他



モデル···MAYA

モデル ハリソン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 全体的に状態が悪い 商品のサイズ: L ブランド: モンクレール

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 茶レンジャー様専用 モンクレールハリソン 日本定価36万