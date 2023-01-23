『【美品】ウィークエンド マックスマーラ ハンドバッグ ショルダー付 2way【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 16時 15分に出品され03月21日 16時 15分に終了予定です。即決価格は11,250円に設定されています。現在670件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ブランド

WEEKEND MAXMARA

ウィークエンドマックスマーラ



サイズ

横 55cm 高さ 33cm マチ 30cm(すべて本体部)



カラー

アイボリー マルチカラー



素材

ウール 77% ポリエステル 23%



商品説明

ウィークエンドマックスマーラのトートバッグです。7万円ほどで購入しました。ウール素材の巾着デザインがかわいいアイテムです。1,2回の着用なので目立つ傷や汚れもなく程度は良好です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ウイークエンドマックスマーラ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【美品】ウィークエンド

マックスマーラ

ハンドバッグ

ショルダー付

2way