『VINTAGE patagonia NYLON JACKET【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 05時 07分に出品され03月31日 05時 07分に終了予定です。即決価格は8,814円に設定されています。現在97件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 パタゴニアのミドル丈のレディースサイズのナイロンジャケットです。



フードがなく確信が持てないですが多分90年代の名作ガイドジャケットかと思います。



中綿入りで防寒性高く、腹部と裾のドローコードで風の進入防ぎ、保温力も備えたジャケットです。



80-90年代のパタゴニアは独特な色が最高です。

フードは欠品してますがオールドパタゴニア好きな方に是非。



サイズ8

着丈70

身幅50

肩幅48

袖丈55



中古です。

フードありません。

全体的に使用感あります。

中古、ヴィンテージにご理解ある方よろしくお願いします。



他にも、パタゴニア、ノースフェイス、アディダスジャージ、オールドナイキ、チャンピオン、ステューシー、リーバイス、MLB 、NFL、NBA、MADE IN USA アメリカ製 ヴィンテージ古着、等のコレクションアイテム等を多数出品してますのでご興味ある方は是非よろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: パタゴニア

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ VINTAGE

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NYLON

JACKET