『*新品* AKG N5005 ピアノブラック Bluetooth イヤホン【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月20日 14時 42分に出品され03月20日 14時 42分に終了予定です。即決価格は14,168円に設定されています。現在774件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 アメリカ版





高音質】

AKGのN5005は、ハイレゾ音源に対応しており、クリアで豊かな音質を提供します。



【デザイン】

ピアノブラックの仕上げが施されており、スタイリッシュで高級感があります。



【接続性】

Bluetooth接続により、ワイヤレスで快適に音楽を楽しむことができます。



- ブランド: AKG

- モデル名: N5005

- 色: ピアノブラック

- 接続方式: Bluetooth

- ハイレゾ音源対応: 対応



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 新品、未使用