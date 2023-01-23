『未使用品☆ドレステリア吊裏毛ジップアップパーカー サイズ3ネイビー紺【お歳暮】』はヤフオクでから05月09日 15時 25分に出品され05月09日 15時 25分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在833件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 数年前に購入、袋に入れたまま保管しておりました。



サイズ03

お色 ネイビー



コンパクトでスッキリしたシルエットです。

スカートにも良く合います♪





以下、サイトより



＜商品説明＞

厚手コットンで仕上げたベーシックなジップアップパーカは、ワードローブに一枚は持っておきたい着回しアイテム。

上品かつコンパクトなサイズ感で、袖口の刺しゅうがアクセントになっています



※094ネイビーのジップ裏のテープはホワイトです。

※ポケット数:前×2



＜素材説明＞

スウェットを生産する際に一般的に使用される機械と比較すると、最高でも5％程度しか生産できない、貴重な「吊編み機」を使用して作られています。

糸を無理矢理引っ張ることなく、ゆっくりと編み上げるため、生地自体が空気を含みふっくらと仕上がります。

まるで手編みのような風合いを持ち、フィット感と裏起毛加工の暖かさが特徴的。

さらに、その特徴を長期間保持するので、長く愛用できるのもポイントです。





試着のみの未使用品ですが、

自宅保管の期間がございますので、ご理解くださいませ。



こちらは他サイトにも出品しておりますで、

お手数ですが、ご購入前に

在庫確認のコメントをお願いしますm(_ _)m

最初に定価での購入希望をくださった方を

優先させていただきます。





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フレームワーク

ジャーナルスタンダード

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ドゥージーエムクラス

ドレステリア

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北欧暮らしの道具店 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: ドレステリア

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ 未使用品☆ドレステリア吊裏毛ジップアップパーカー サイズ3ネイビー紺