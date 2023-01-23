『開封未使用 AirPods Pro 第2世代 Lightning端子【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 08時 48分に出品され03月20日 08時 48分に終了予定です。即決価格は11,505円に設定されています。現在754件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 箱を開封して一度だけ確認のために使用しましたが、目立った傷や汚れもありません。ほぼ新品と変わらない状態です。

付属品はすべて揃っています。

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モデル名···AirPods Pro



世代/種類···(第2世代)



ケース/種類···Lightningコネクタ 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: アップル