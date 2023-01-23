『SONY WH-1000XM5 Bluetooth ヘッドフォン ヘッドホン【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月26日 12時 27分に出品され03月26日 12時 27分に終了予定です。即決価格は13,728円に設定されています。現在271件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 10月25日にアマゾンで購入しました。 37000円で購入しており、付属品はありませんが、使用感がほとんどない新しい商品です。 ヘッドセットを初めて使ったせいか、思ったより不便で似合わなくてすぐに販売します。 ケースは私がヘッドセットを購買する時に別に注文した新しい商品で(1500円)一緒に送って上げます。 配送を受けてちょうど一日、3時間ほど着用してみたのが終わりです。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>ヘッドホン 商品の状態: 未使用に近い