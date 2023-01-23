『2/L 秋冬新品 パーリーゲイツ ジャックバニー 中わた ジャケット ブルゾン【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月30日 02時 56分に出品され04月30日 02時 56分に終了予定です。即決価格は10,500円に設定されています。現在661件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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新品定価27500円



サイズ:2

カラー:黒



フロントセンターに施されたJBロゴで大きなインパクトを与えた、ETHERMALOFT リサイクル袋織中綿ジャケット。袋織りで膨らみを抑えて、プレーを妨げない着膨れしないスッキリとしたシルエットを実現。小雨などに撥水効果を発揮するストレッチ性に優れた表地と、太陽光や身体の熱放射を利用し効率よく保温する革新的な中綿素材である、嵩高性や保温性に優れたETHERMALOFTリサイクルを採用。ベンチレーションのようにも使えるダブルジップのフロントファスナーの開閉で、気分に合わせてシルエットの変化を微調整可能。ゴルフ、キャンプ、アウトドアはもちろんデイリーでも活躍します。

本体: ポリエステル91%, ポリウレタン9%, 詰物: ポリエステル100%



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