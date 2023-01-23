『UK 5.5 SALVATORE FERRAGAMO ドライビングシューズ【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月27日 08時 39分に出品され04月27日 08時 39分に終了予定です。即決価格は23,000円に設定されています。現在152件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>靴
|商品の状態:
|新品、未使用
|商品のサイズ:
|24.5cm
|ブランド:
|サルヴァトーレフェラガモ
|カラー:
|オレンジ系/ベージュ系
ブランドストーン サイドゴアブーツ スムースレザー
¥ 12711
プラダ prada sportsアメリカズカップ オリジナルスニーカー深水光太
¥ 12000
ナイキ エアマックス95スニーカー ホワイト
¥ 10530
バーバリーロンドン メンズ ビジネスシューズ ノバチェック レザー ブラック
¥ 7472
B:MING by BEAMS スエード ペニーローファー
¥ 7800
Nike Air Force 1 Low Sail and Bone
¥ 8580
Real Madrid × adidas Originals Rivalry
¥ 17550
新品！ビルケンシュトック ロンドン LONDON 39/25cm
¥ 12870
29 cm CONVERSE SEAN PABLO ALL STAR NAVY
¥ 12500
ナイキ エア フォース 1 07 パラノイズ G-DRAGON
¥ 20240
Dr.Martens FLORA UK5 24
¥ 9490
トッズ デニム ドライビングシューズ モカシン サイズ５1/2
¥ 7800
mt2023様専用
¥ 14250
A BATHING APE × adidas Originals
¥ 11050
Kohshin プレーントゥダービーシューズ ブラック 25.5EEE 革靴
¥ 7020
New Balance M576KKL ブラック スニーカー
¥ 9750
おまけ付 【26.5】Nike SB Dunk ナイキ マミー ハロウィンダンク
¥ 14260
Nike Air Force 1 Nocta ホワイト スニーカー
¥ 13000
落札価格23000円
152 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！