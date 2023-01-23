『UK 5.5 SALVATORE FERRAGAMO ドライビングシューズ【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月27日 08時 39分に出品され04月27日 08時 39分に終了予定です。即決価格は23,000円に設定されています。現在152件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 SALVATORE FERRAGAMO フェラガモ ドライビングシューズ ★新品未使用★



アイコニックなガンチーニのオーナメントとハンドステッチが印象的なドライビングシューズ。

グリップ力に優れたラバーソール。

クロップト丈のパンツがよく似合う都会的な1足です♬



【カラー】

ベージュ

(Caraway Seed/Marrone)



【サイズ】

ＵＫ５.５

(※目安：日本24.5cm/US7)



【素材】

カーフスエード



柄・デザイン···無地

カラー···ベージュ

素材···スエード 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 24.5cm ブランド: サルヴァトーレフェラガモ カラー: オレンジ系/ベージュ系

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ UK

5.5

SALVATORE

FERRAGAMO

ドライビングシューズ