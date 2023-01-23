『JAPANNEXT 31.5インチ JN-IPS315UHDR-HSP 中古品【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月22日 15時 25分に出品され04月22日 15時 25分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在114件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 JAPANNEXT 31.5インチ モニター 4K UHD 3840x2160解像度 IPS ディスプレイ (HDMI/DisplayPort/スピーカー内蔵/高さ調節/回転(ピボット)機能/VESA対応/ブルーライトカット) JN-IPS315UHDR-HSP 中古品です。



形状...ワイド

表面処理...ノングレア(非光沢)

画面種類...液晶

パネル種類...IPSパネル

解像度...4K

リフレッシュレート...～60.9Hz

入力端子...DisplayPort1.4

サイズ...30インチ～

入力端子...HDMI

入力端子...DisplayPort1.2

入力端子...DisplayPort1.4



31.5インチのIPSパネルを採用し、4K解像度、HDRに対応した高解像度4K液晶モニターです。350cd/m2の高輝度、広視野角のIPSパネルを採用し、あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化が起きにくく鮮明な画像を映し出します。

高さ調整が可能な昇降式スタンドを搭載、135mmの範囲内で最適な高さに画面を調整可能です。また縦画面として使用出来るピボット（回転）機能にも対応します。

最大輝度350cd/m2の液晶パネルはsRGB100%、DCI-P3 94%の広色域に対応し写真や動画編集などの作業にも最適です。

映像入力端子はHDMI2.0端子を1つ、HDMI1.4端子を2つ、さらにDisplayPort1.2端子を搭載、様々な入力機器からの映像入力が可能です。※HDRはHDMIのみ対応となります。

PIP(Picture In Picture)とPBP(Picture By Picture)に対応、PIPではもう一つの入力画面を子画面（左上/右上/左下/右下から選択）で同時表示が可能。PBPでは2つの入力を左右に同時表示することが可能です。

入力端子...DisplayPort1.2

入力端子...HDMI2.0



Amazonで昨年11月に４万円で買いました。

DPケーブルをお付け致します。

あまり使っていませんでした。

DELLのモニターに買い替えたので、どなたか使ってくださる方いましたら宜しくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ディスプレイ・モニター>>>ディスプレイ・モニター本体 商品の状態: 未使用に近い