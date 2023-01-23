『値下！kate spadeパーフェクトリファインドグレイン レザー ラージトート【お歳暮】』はヤフオクでから03月15日 15時 14分に出品され03月15日 15時 14分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在443件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 perfect refined grain I large tote



ブランド: kate spade

色: 黒

素材: レザー

底面デザイン: 金具付き

スタイル: トートバッグ



横幅：上部41cm/下部34cm

高さ：30cm

マチ：12.5cm

ハンドル：60cm

重さ：820g



間口：ファスナー開閉

内部：ファスナーボケット✕1

オーブンポケット✕2

背面：オーブンボケット✕1

ファスナーポケット✕1

●A4サイズが入ります



商品ID:KA900



定価：86900円



1年半前に正規オンラインにて購入しましたが、

使う機会のないまま自宅保管していました。



活用して頂ける方にぜひ♪



自分の誕生日にと、ギフトラッピング依頼しましたので、メッセージカードあります。

ショッパー紙袋はご折って箱外に同梱しますが、

荷物の関係で破れなど生じる場合もありますので、ご了承下さい。



箱には4隅に破れなどあります。



外箱にビニールを被せてメルカリ便にて発送します。



自宅保管品をご理解頂ける方のみご購入ください。



素材···本革



特徴···マチあり



36000円から最終29999円にお値下げしました。



値引交渉はお受けできません。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ケイトスペードニューヨーク

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 値下！kate

spadeパーフェクトリファインドグレイン

レザー

ラージトート