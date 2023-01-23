『LANVIN ランバン マリオン ショルダー トート ブラック【2024年最新】 』はヤフオクでから03月30日 01時 18分に出品され03月30日 01時 18分に終了予定です。即決価格は12,805円に設定されています。現在618件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ランバンオンブルー

柄・デザイン…ショルダー、手持ち

カラー···ブラック



ポーチはつきません。

タグはきってます。



素材...ポリエステル



高さ…約24、横幅…約26、マチ…約15.5





素人採寸です。

多少の誤差はご理解ください。



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カラー...ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ランバンオンブルー

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ LANVIN ランバン マリオン ショルダー トート ブラック