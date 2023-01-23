『VASIC ヴァジックボンド ナノ タグ付き 新品未使用【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月12日 10時 43分に出品され03月12日 10時 43分に終了予定です。即決価格は11,500円に設定されています。現在601件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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トラブルのないようプロフィールも合わせて必ず

最後までご確認を宜しくお願い致します。⤵︎⤵︎⤵︎





♡ヴァジックボンドナノタグ付き新品未使用♡

トゥモローランドにて購入価格 33000円(税込)



[付属品] 保存袋 カード類

STONE COLOR



新品未使用ですが自宅保管をしておりますので

気にされる方はお控えいただければと思います。



バッグが増えご使用する機会もなくご使用いただけ

る方がいらっしゃれば幸いです。



[ご注意]

タイムセールや金額に関わらず希望価格の対応

はしておりませんのでご了承下さい。



♡どうぞ宜しくお願い致します。m(_ _)m♡ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ VASIC

ヴァジックボンド

ナノ タグ付き

新品未使用