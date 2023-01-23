『ワコマリア、マクレガー、ドリズラー、ギルティパーティー、バック刺繍【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 18時 54分に出品され03月24日 18時 54分に終了予定です。即決価格は14,500円に設定されています。現在544件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ワコマリア、ギルティパーティー、マクレガー、マックレガー、コラボ、バック刺繍、マリア刺繍、チェーン刺繍、水玉、ドリズラー、スイングトップ、ブルゾン



ワコマリア、マックレガーのダブルネームのドリズラージャケット。

シルエットはマクレガー、刺繍はワコマリアと美味しいとこ取りですね。

ショップのカードも写真のとおり付けてお渡しです。

各ボタンにワコマリアの刻印、ファスナーにはマクレガーの刻印と豪華な仕様ですよ

定価 ￥58800



表記 Mサイズ

実着用感はLサイズ着用者で少しタイトですが前開きや中薄着で、タイトに着たいならありかと思います。

ジャストはMの方



肩幅 40cm

身幅 50cm

袖丈 62cm

着丈 62cm 素人採寸ですが参考にして下さい



ショップのカードついておりますが新品ではなく、写真のとおり首周りに少し色褪せ、アタリあります。気になる方は購入避けてください

タバコ、ペット無しです



リピート見込みでお値下げとなりますので、お値段交渉はフォローいただいてからお願い出来れば幸いです。





古着ですので、傷みの見落とし等ある場合もあります。

その前提でのお取引お願いします



なにかお気づきの際は評価前にご連絡をください( ^_^ )



他にも刺繍ジャケット出品してます。

#うさぎ刺繍ジャケット

のぞいてみてくださいね！









カラー...ブラック

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00--40-st-01 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ワコマリア

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ワコマリア、マクレガー、ドリズラー、ギルティパーティー、バック刺繍