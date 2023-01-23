『【本革】リアルムートン フライトジャケット B-3型 ボア 茶 M〜L【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月02日 05時 28分に出品され04月02日 05時 28分に終了予定です。即決価格は10,250円に設定されています。現在757件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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◾️商品の説明・ポイント



しなやかな本革仕様のフライトジャケット。



裏地も総ボアであったか。









◾️サイズ

着用感→メンズM〜Ｌ相当

表記サイズ→表示タグがないので、実寸を参考にして下さい。



実寸サイズ（平置きでの採寸）

着丈 67

肩幅 54

袖丈 62

身幅 58



（素人採寸ですので、若干の誤差はお許し下さい。）









◾️カラー

茶、ブラウン



（色は映りの具合などで多少の違いがあるかも知れませんがご了承願います。）









◾️素材

本革 100%



※表示タグなどが無いお品ですが、某大手リサイクルショップでの鑑定済み商品ですのでご安心下さいませ。









◾️状態

全体的に擦れがございますが破れなども無く、古着の良い味が出てます！

状態も良い方でボア部分も綺麗です。



※素人検品、採寸でございますので多少の見落とし、誤差はお許しくださいませ。















ご不明な点がございましたらお気軽にコメント欄にて質問して下さいね。



気持ちの良いお取引きが出来るよう、丁寧・誠実に対応させて頂きます。



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※トラブルを防ぐため、今一度プロフィールのご確認をお願いします。



他にも色々出品しています。

是非覗いてみて下さい♪

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#古着屋CECIL





管理番号75-654-90



カラー···ブラウン



レザー素材···羊革(シープスキン/ラムスキン) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ヴィンテージ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【本革】リアルムートン

フライトジャケット

B-3型

ボア

茶

M〜L