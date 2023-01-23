『Dr.Martens FLORA UK5 24【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月21日 17時 41分に出品され03月21日 17時 41分に終了予定です。即決価格は9,490円に設定されています。現在16件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>靴
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|商品のサイズ:
|24cm
|ブランド:
|ドクターマーチン
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落札価格9490円
16 入札履歴
終了
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