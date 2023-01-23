『Dr.Martens FLORA UK5 24【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月21日 17時 41分に出品され03月21日 17時 41分に終了予定です。即決価格は9,490円に設定されています。現在16件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 目立つ傷、汚れありません。



カラー···ブラウン

素材···本革



汚れ・破れ・臭いなど···なし 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 24cm ブランド: ドクターマーチン

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ Dr.Martens

FLORA

UK5

24