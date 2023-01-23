『ラルフローレン MA-1 ジャケット ミリタリー パッチ オリーブ ブルゾン【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月18日 18時 35分に出品され03月18日 18時 35分に終了予定です。即決価格は13,800円に設定されています。現在434件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【Ralph Lauren/MA-1/ジャケット/ミリタリー/パッチ】



定価7万円ほどで購入しました。



【サイズ】 XL

（約）肩幅:約53cm、身幅:約65￼cm、着丈:約67cm、袖丈:約67cm



3回ほど着用で状態は良好ですが、自宅保存のためUSED品でございますので、ご理解のある方のみご入札お願いいたします。





カラー···カーキ/オリーブ



人気モデル···MA-1 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ポロラルフローレン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ラルフローレン

MA-1

ジャケット

ミリタリー

パッチ

オリーブ

ブルゾン