『TATRAS タトラス ダウン ジャケット ネイビー 01【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 22時 58分に出品され03月27日 22時 58分に終了予定です。即決価格は21,000円に設定されています。現在995件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品説明】

TATRAS ダウンジャケット

サイズ...01（S）

素材(詰め物)...ダウン

カラー...NAVY



税抜11万円のタグ付きの

自宅保管品です。

暗所にして保管していたので

大きなダメージはありませんが

店頭同様品を求めてる方はトラブル防止のため

購入を控えて頂くようお願い致します。

色合いは一枚目と二枚目が近いです。



身丈：62cm

袖丈：64cm

肩幅：42cm



※素人採寸ですので誤差あるかと思います。

参考程度として下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S ブランド: タトラス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ TATRAS

タトラス

ダウン

ジャケット

ネイビー

01