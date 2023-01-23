『【専用です】【美品】2022年製‼️日立全自動洗濯機 ビートウォッシュ 10kg【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月06日 21時 31分に出品され05月06日 21時 31分に終了予定です。即決価格は17,250円に設定されています。現在436件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|生活家電・空調>>>生活家電>>>洗濯機
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|ヒタチ
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落札価格17250円
436 入札履歴
終了
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