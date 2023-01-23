『【専用です】【美品】2022年製‼️日立全自動洗濯機 ビートウォッシュ 10kg【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月06日 21時 31分に出品され05月06日 21時 31分に終了予定です。即決価格は17,250円に設定されています。現在436件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 BW-X100G



引越しに伴う買い替えのため出品いたします。

使用期間２年半、半年前に洗濯槽をプロの方に丸ごと掃除していただいています。

柔軟剤入れのケースが少し曲がっていますが問題なく使用でき、その他は状態も良く、かなり美品です。

説明書・保証書(６年補償)もあります。



引き渡しは10月末でお願いします。



※広島県広島市に取りに来てくださる方は送料分お値下げいたします。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>生活家電>>>洗濯機 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ヒタチ