『Giant Team Bike Exchange-jayco ウェア【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月03日 04時 43分に出品され05月03日 04時 43分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在391件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Giant Team Bike Exchange-jayco ウェア

適正身長165〜174cm

上下セットで購入の場合20000円にします。

種類···ジャージトップス



性別···ユニセックス



袖···半袖



丈···ショート



ジャンル···ロードバイク



ジャンル···レーサー・競輪



ジャンル···ロードバイク

2022年に購入し、一度も使用していないものです。

値下げ交渉可 商品の情報 カテゴリー: 車・バイク・自転車>>>自転車>>>ウェア 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S

カテゴリ 車・バイク・自転車

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