『プロテカ PROTECA MAXPASS HI キャリーケース 機内持ち込み【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月12日 05時 11分に出品され04月12日 05時 11分に終了予定です。即決価格は11,750円に設定されています。現在952件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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プロテカ PROTECA MAXPASS HI キャリーケース 機内持ち込み



★付属品

本体

写真に写っているものがすべてになります。



★商品状態

動作確認済み。



通常使用によるスレがありますが、

比較的綺麗なお品物です。

詳しくは商品画像でご確認お願いします。



★メンテナンス

丁寧に清掃し、アルコール除菌済み。



信頼の日本製【エース PROTECA/プロテカ】のハードキャリー。

サイズ： 約H48×W40×D25cm(本体サイズ） (外寸)H50×W40×D25cm国際線・国内線100席以上の機内に持込み可能 重量： 約3.2kg 容量： 約38L 材質：ポリプロピレン



61021 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: プロテカ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ プロテカ

PROTECA

MAXPASS

HI

キャリーケース

機内持ち込み