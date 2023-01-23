『♡chamさま♡ドゥーズィエムクラス／FF30 クルーネックプルオーバーニット【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 16時 09分に出品され03月13日 16時 09分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在928件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ドゥーズィエムクラス

FF30 クルーネックプルオーバー ニット

アンサンブル



カラー：グリーン

サイズ フリー

寸法：着丈 約57cm／身幅 約42cm

袖丈脇下から 約46cm

※自己採寸です、誤差はご了承ください

※サイズが合わない等でのご返答は承りしかねます



カーディガンとニットのセット

目立った汚れはありません

自宅保管です



素材：毛100%



以下HPより

クローゼットの定番アイテム

上質なアンサンブルのニット

FF 30のニットは日本では大変珍しいドイツ・シェラー社の編み機で作られています

薄く、しなやかで、細かく均一な編み目

20を超える工程と職人の手業を組み合わせたシンプルながら手のこんだ1枚

BASICな色合いに、そのシーズンのカラーを添えて展開

程よい開きのクルーネックが、きちんと感と女性らしさを併せ持つデザイン

美しいシルエットと、美しい色をお楽しめます



Drawer/ドゥロワー

DRESSTERIOR/ドレステリア

mina perhonen/ミナペルホネン

BEAMS/ビームス

Spick & Span/スピック&スパン

SHIPS/シップス

khaju カージュ

IENA/イエナ

SLOBE IENA/スローブイエナ

JOURNAL STANDARD

Deuxieme Classe/ドゥーズィエムクラス

UNITED ARROWS/ユナイテッドアローズ

URBAN RESEARCH/アーバンリサーチ

ENFOLD/エンフォルド

ADORE/アドーア

Plage/プラージュ

αA/アルファエー

TOMORROWLAND/トゥモローランド

BARNEYSNEWYORK/バーニーズ

GALERIE VIE/ギャルリーヴィ

J&M Davidson/ ジェイエムデヴィッドソン

LAppartement/アパルトモン

ファビオルスコーニ

ペリーコ／PELLICO

バルダン

カミナンド

ネブローニ

ポール・スミス／Paul Smith

マルティニーク

マディソンブルー／MADISON BLUE 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ドゥーズィエムクラス

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ ♡chamさま♡ドゥーズィエムクラス／FF30

クルーネックプルオーバーニット