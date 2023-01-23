『88 TECHNICAL ZIP HOODIE【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月01日 07時 32分に出品され05月01日 07時 32分に終了予定です。即決価格は10,985円に設定されています。現在601件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 88 TECHNICAL ZIP HOODIE

快適なスタイルを楽しんでください。

サイズ:L

色:ネイビー

新品未開封



88 HachiHachi コットン/ポリエステルを使用した上質な裏毛を使用したジップフーディになります。



ルーズすぎない大人がうれしいセミワイドシルエットで、袖周りもドライビング時にストレスにならない絶妙なフィット感。



ポケット裏地にはセミメッシュ生地を使用したことで、洗濯時の速乾性に優れています。 ドライバーには嬉しいジッパー付きキーポケット付き。







着丈：S 64.5 / M 66.5 / L 68.5 / XL 69.5



胸幅：S 52.5 / M 54.5 / L 56.5 / XL 58.5



肩幅：S 43.5 / M 45 / L 46.5 / XL 48



袖丈：S 60 / M 61.5 / L 63 / XL 64







MODEL：YURUKI / Height 185 Chest 98 Waist 78 Hips 97 L着用 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 88

TECHNICAL

ZIP

HOODIE