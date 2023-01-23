『Acne Studios マルチポケット マイクロバッグ【お歳暮】』はヤフオクでから03月27日 12時 56分に出品され03月27日 12時 56分に終了予定です。即決価格は52,800円に設定されています。現在236件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 未使用品、傷汚れなし

Acne Studios 青山店で購入しました。

購入価格 ¥148,500円



お財布、鍵、リップ、携帯くらいは入ります。

※長財布は入らないと思います。笑

手荷物少なくお出かけしたい方にぴったりです⭐︎





複数のポケットとノット付きレースディテールを配したマイクロバッグ。ポケットにジーンズっぽさを思わせるリベット付き。光沢のあるシワ加工を施したブラッシュドレザーを使用。



複数のポケット

ブラッシュドレザー

ノットのディテール

ジーンズからインスピレーションを得たリベット

寸法:12cm; 22cm; 4cm

ショートストラップ:34cm

ロングストラップ:45cm

スタイルID:Multipocket Mini Rev Brush

シェル:100%カーフレザー、裏地:50%ポリウレタン、50%ポリエステル 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アクネストゥディオズ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ Acne

Studios

マルチポケット

マイクロバッグ