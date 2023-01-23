『【極美品】コーチ バッグ レザー オールドコーチ トートバッグ 肩掛け ミニ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 17時 12分に出品され03月29日 17時 12分に終了予定です。即決価格は8,252円に設定されています。現在39件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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○サイズ

タテ 16cm

ヨコ 22cm

ショルダー 120cm





○状態

極美品

リペアをしておりますのでとても綺麗で、まだまだご使用可能です(^^)

保存袋付き⭐️



○カラー

ブラウン



○素材

レザー



他サイトでも販売しておりますので、早い者勝ちとなります❗️



商品は真贋鑑定済みのストア、業者様、有名セレクトショップから仕入れており、必要であれば社外リペアをしております(^^)！

気になる点があればコメントして頂ければ幸いです✏️



○配送

仕事の都合で遅れる場合がありますが、基本的には簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします⭐️

可能な限りゆうパケットポストにて発送致しますので折り畳みシワ等ある場合がございますが、その代わりに値段を下げて出品しています(^^)♪



ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします✨



管理番号

171①-7150

245037207

C

○アイテム

coach ビンテージ ヴィンテージ ミニショルダー

アクセサリーポーチ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: コーチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【極美品】コーチ バッグ レザー オールドコーチ トートバッグ 肩掛け ミニ