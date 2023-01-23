『New Balance 574シリーズ ベージュ スニーカー【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月11日 07時 12分に出品され03月11日 07時 12分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在555件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの魅力】

New Balanceは、快適さとスタイルを兼ね備えたスニーカーで知られています。このモデルは、特に日常使いや軽い運動に最適です。



【デザイン】

ベージュの色合いが特徴で、どんなコーディネートにも合わせやすいデザインです。スエードとメッシュのコンビネーションが、通気性と耐久性を提供します。



【快適な履き心地】

クッション性の高いソールが、長時間の着用でも疲れにくい設計になっています。



- ブランド: New Balance

- 色: ベージュ

- モデル: 574シリーズ

- 状態: 良好



ご覧いただきありがとうございます。



カラー...ベージュ



モデル名...500~600番台



モデル_商品名...574



素材...スウェード×メッシュ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 23cm ブランド: ニューバランス

カテゴリ ファッション

レディース

靴 タグ New

Balance

574シリーズ

ベージュ

スニーカー