『New Balance 574シリーズ ベージュ スニーカー【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月11日 07時 12分に出品され03月11日 07時 12分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在555件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>靴
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|商品のサイズ:
|23cm
|ブランド:
|ニューバランス
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落札価格9360円
555 入札履歴
終了
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