『MANNINEマンナイン ワイドトートバッグ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月11日 17時 22分に出品され03月11日 17時 22分に終了予定です。即決価格は8,970円に設定されています。現在510件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 MANNINEマンナイン ワイドトートバッグ

トートバッグ ショッピングバッグ



1度2時間程使用したのみです。

柄がかわいいため、アクセントになり華やかです。







【商品名】ワイドトートバッグ

No bees park navy Tea

【素 材】コットン100%

【サイズ】約W40×H39×D10（cm）

持ち手:約45cm

【原産国】日本



商品詳細

厚手のキャンバス生地を使用したワイドトートバッグ。



濃い目のネイビーカラーをベースに個性的なうさぎ パンダ カエルが整列している面と、

片面にはテアが大きくプリントされています。

表と裏でプリントを変えているので、お洋服やその日の気分により

見せる面を変えて楽しめるトートバッグです。



これ一つでもお出かけできますしお買い物バッグとしてもおすすめです。



内側には大きなポケットと取り外しができる底板付きで機能性もバッチリです。



※裁断箇所により１点ずつ柄の取り方が異なります。

写真と異なる場合もございますのであらかじめご了承ください。



＊ mannine / マンナイン ＊

2014-15年、秋冬シーズンにデビュー。

テキスタイルデザイナー『 Manri Kishimoto 』による

「プリントを身につけることを楽しんでもらいたい」

というコンセプトのもと、遊び心をたくさん閉じ込めたファッションブランド。







mannine トートバッグ / ワイドトート No bees park navy Tea / 178497990 幅40cm×高さ39cm×マチ10cm 持ち手45cm 底板付き マンナイン 岸本万里 テキスタイルデザイナー ブランド うさぎ パンダ カエル アニマル カラフル 日本製 大きめ レディース バッグ



素材···キャンバス/コットン



特徴···マチあり 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ MANNINEマンナイン

ワイドトートバッグ