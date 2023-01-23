『kochi様専用 オーラリー SUPER LIGHT WOOL SHIRTS【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月21日 07時 53分に出品され04月21日 07時 53分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在124件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 auralee スーパーライトウールシャツ



サイズ 4



カラー ブラック



着用一回のみの極めて美品だと思います。



よろしくお願いします。



以下 商品説明



AURALEEのレギュラーカラーシャツ。上質なスーパー120’sウール原料を超極細番手の梳毛に紡績し、織り上げ、非塩素を用いた環境に優しく配慮された特殊な防縮加工を施したウールビエラ生地を使用しています。独特な落ち感と光沢感、滑らかで軽い素材感が特徴です。この生地で使用している糸は原毛1kgで120kmの糸を引く事が可能な事から「スーパー120’s」と呼ばれています。高級原料と手間を掛けた原反加工によって素晴らしい光沢感と滑らかな風合いを併せ持ち、非効率な生地の生産過程ながらも大量生産の出来ない希少な生地に仕上がっています。衿はレギュラーカラー仕様、袖口はシングルカフス仕様。袖先にタックを入れることでふんわりとした丸みを持たせると共に納まりを綺麗にしています。左胸にポケットを配置。肩周りや身幅、アームホールに大きくゆとりを持たせたリラックスした印象のモダンなビッグシルエットです。バックヨークの左右にタックを入れることで肩周りの可動域を広げ、コンフォートな着心地を実現。質の良さとシンプルなデザイン、シルエットの良さで長く愛用して頂けるAURALEEならではのプロダクトです。



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ kochi様専用

オーラリー

SUPER

LIGHT

WOOL

SHIRTS