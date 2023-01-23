『miumiuショルダーバッグ 白ホワイト【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 01時 11分に出品され03月19日 01時 11分に終了予定です。即決価格は14,450円に設定されています。現在10件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 miumiu 大人気 マテラッセ ホワイト

2WAYバッグになります。



サイズ

20cm*14.5cm*6cm

取り外し調節可能レザーのショルダーストラップ

素人採寸ですので多少の誤差がある可能性があります。



カラー···ホワイト





自宅保管をしていましたので神経質な方はご遠慮ください。

箱はありません。



簡易包装にて1-2日程度で発送いたします。

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※並行輸入商品となります

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国内正規品とは異なる場合がございますのでご了承いただいたうえでのご購入お願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ miumiuショルダーバッグ 白ホワイト