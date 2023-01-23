『Gerry Cosby スタジャン 赤 91 92【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 18時 53分に出品され03月30日 18時 53分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在964件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【デザイン】

このジャケットは、赤を基調としたスタジャンで、クラシックなデザインが特徴です。刺繍には「91」と「92」があり、プロフェッショナルな印象を与えます。



【ブランドの信頼性】

Gerry Cosbyは、Madison Square Gardenに関連するブランドで、品質とスタイルの両方を兼ね備えています。信頼できるブランドのアイテムは、長く愛用できる価値があります。



【快適な着心地】

このジャケットは、軽量でありながら保温性があり、季節を問わず着用可能です。カジュアルなスタイルにぴったりのアイテムです。



- 色: 赤

- ブランド: Gerry Cosby

- モデル名: Madison Square Garden

- 刺繍: 91, 92, Professionnel

着丈 63

肩幅 51

身幅 60

袖丈 61



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ジェリーコスビー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Gerry

Cosby

スタジャン

赤

91

92