『【希少】PENT HOUSE BOYZ Backpack【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 22時 02分に出品され03月23日 22時 02分に終了予定です。即決価格は12,025円に設定されています。現在457件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品名】

ペントハウスボーイズ ブルーアイズ リュック バックパック ぬいぐるみ



【購入先】

VENTURER原宿店



【商品状態】

A



【備考】

試着のみの美品になります。

付属品も全て揃っております。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: サプライヤー

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 【希少】PENT

HOUSE

BOYZ

Backpack