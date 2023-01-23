『【ICB】Washable Jersey コクーンワンピース ネイビー 新品【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 01時 09分に出品され04月17日 01時 09分に終了予定です。即決価格は9,932円に設定されています。現在956件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ICBのワンピースです。新品未使用タグ付きです。



定価28,600



アイテム説明

夏にこそ着たくなるお目立ちシルエット＆ストレスフリーな着心地が夏にぴったり！



■デザイン

裾の結びディテールがポイントのワンピース。落ち感のある素材を使用しているのでドレープがより強調され、裾のデザインが美しく映えます。フロント部分にジッパーを取り入れることで楽に着用することが出来、化粧が付くなどの心配もありません。ポケットが付いているのも嬉しいポイント。目を惹くデザインと着心地も充実した夏にぴったりな一枚です。カラー展開は、お出掛けにぴったりな目を惹く「イエロー」、ベーシックなカラーこそディテールで周りと差の付く「ネイビー」の2色です。



■素材

イタリアのEURO JERSEY社の素材を使用。特殊なトリコット編みにすることで、通気性が良く、ナイロン特有のさらっとした風合いが特徴です。シワにもなりずらくお手入れが楽なので、長時間の着用も気兼ねなくお召いただけます。



■着こなしポイント

裾を結ぶ際、結び目と先がしっかりと前に見えてくるように結ぶと綺麗に仕上がります。足元はヒールでドレッシーにまとめるのがおすすめ。



サイズ

S

総丈本体：101.0

身幅本体：49.2

ウエスト本体：100.4

ヒップ本体：105.6



☑︎︎︎︎︎フォローで300円オフさせて頂きます♡

ご希望の際は、フォローした上でコメントにてお知らせ下さいませ(*ˊ˘ˋ*)



#cacocaco



ZARA ミラオーウェン マウジー アプワイザーリッシェ リランドチュール ユナイテッドアローズ ジャーナルスタンダード イエナ ジェラートピケ エミリアウィズ リズリサ オルチャン 韓国ファッション 3ce スタイルナンダ DHOLIC ウィゴー スピンズ ジーナシス ローリーズファーム ヘザー ムルーア エモダ ミスティック SLY ロデオクラウンズ ungrid トゥデイフル Rady EmiriaWiz リエンダ エゴイスト リゼクシー リップサービス ダチュラ セシルマクビー イング MIIA 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S ブランド: アイシービー

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ 【ICB】Washable

Jersey

コクーンワンピース

ネイビー

新品