『カーハート トラディショナルジャケット モスグリーン フード付きc28【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月10日 10時 23分に出品され03月10日 10時 23分に終了予定です。即決価格は12,870円に設定されています。現在738件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カーハートのトラディショナルジャケットになります。取り外し可能なフード付きです。

モスグリーンのフェードがやばいです。

usedなので理解の程よろしくお願いします。



カーハート

Carhartt

ダッグジャケット

デトロイトジャケット 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL)

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ カーハート

トラディショナルジャケット

モスグリーン

フード付きc28