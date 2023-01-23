『渋谷 BACKDROP バックドロップ キャッチボール スタジャン USA製【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月15日 13時 41分に出品され03月15日 13時 41分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在172件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 渋谷 BACKDROP バックドロップ



キャッチボール CATCH BALL



スタジャン スタジアムジャンパー



カレッジスタジャン アワードジャケット



アニバーサリースタジャン



● 生産国：アメリカ合衆国

made in USA



●サイズ：タグ表記 40

肩幅 51.0cm

身幅 56.0cm

着丈 60.0cm

袖丈 64.0cm

素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。



● カラー：

BLACK パープル クリーム



●状態：

使用感はございますが、古着慣れされている方

は問題ないかと思います。





●その他、注意事項：

90年代の終わりぐらにバックドロップで

購入したスタジャンです。

今でもデザインは違いますが、

販売されている人気シリーズです。

他にも断捨離中につき出品しておりますので

宜しければご覧ください。



#hedwigの出品一覧はこちらからご覧ください



#hedwigのジャケット



#hedwigのスタジャン



カラー···パープル



素材···レザー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: キャッチボール

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 渋谷 BACKDROP

バックドロップ キャッチボール スタジャン USA製