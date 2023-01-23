『meagratia Frayed knit P/O -blk- 久遠【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 06時 04分に出品され03月24日 06時 04分に終了予定です。即決価格は21,450円に設定されています。現在534件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 今シーズンのテーマでもある浸食を表現したプルオーバーニット。糸は2種類使用し、それぞれ形の違う糸で独自の表情を演出。編み地もそれぞれの箇所で変更させ、 今コレクションのイメージを追求したニットです。





サイズ1: 着丈 66cm / 身幅 56cm / 肩幅 52cm / 袖丈 54cm



素材:コットン59%/アクリル41%





ブランド:meagratia/（メアグラーティア）

デザイナー：関根隆文



セレクトの久遠にて購入し、一度着用しましたがほつれるのが怖くそれ以降着用しておりません。タグ付きで発送させていただきます。



サマーニット仕様で、年中着用可能だと思います



ネック···Uネック

カラー···ブラック

素材···ニット



素材···コットン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: メアグラーティア

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ meagratia

Frayed

knit

P/O

-blk-

久遠