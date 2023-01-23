『【平日セール】NIKE x STÜSSY ロングスリーブニットジャージー【お歳暮】』はヤフオクでから04月08日 21時 55分に出品され04月08日 21時 55分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在110件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 SNKRS の抽選販売で購入したアイテムです。

新品、未使用、タグ付きです。



カラー：ブラック

サイズ：XL



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2024 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ステューシー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【平日セール】NIKE

x

STÜSSY

ロングスリーブニットジャージー