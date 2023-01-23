『BRENDA BIG TRUCKER JACKET サイズ00【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 14時 17分に出品され03月18日 14時 17分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在820件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 leno&co

BRENDA BIG TRUCKER JACKET

indigo

サイズ00



着用回数５回未満

汚れや傷などなく美品です



サイズ(cm)

肩幅48

身幅59

袖丈52

着丈56.5

袖口11 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ビショップ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ BRENDA

BIG

TRUCKER

JACKET

サイズ00