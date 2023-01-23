『【ハスラー様専用】Technics SL-1200MK5 Black①【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 15時 25分に出品され03月11日 15時 25分に終了予定です。即決価格は30,360円に設定されています。現在846件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 SL-1200MK5です。



✅️新品で購入後、自宅で１年程度使用した後、自宅で保管していました。テクノをしていたのでスクラッチはしていません。

✅️ミキサーへ出力しスピーカーから音が出ることや、ピッチ調整、ランプ点灯等、動作確認済みです。

✅️大したものでは無いですが写真の針やカードリッジは搭載したまま送ります。レコードとミキサーは送りませんのでご留意ください。

✅️全体的にきれいだと個人的には思いますが、本体及び特にダストカバーには擦り傷等あります。素人保管であることをご理解の上、写真で現状をご確認のいただいてご検討ください。

✅️すり替え防止対策のため、製造番号を控え、商品写真を数十枚撮影しています。また、商品の返品・返金は不可とさせていただきます。

✅️同時に購入した同種のターンテーブルとミキサーも出品していますので、よろしければご検討ください。（まとめてご購入いただく場合、値引きは検討させていただきますのでご相談ください。）

✅️不明な点や気になる点がございましたらコメントにてお伝えください。



#ターンテーブル

#DJ

#Technics

#SL1200MK5 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>楽器・機材>>>DJ機材 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: テクニクス