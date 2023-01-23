『é Heart pouch shoulder strap bag epine【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 17時 58分に出品され03月28日 17時 58分に終了予定です。即決価格は7,566円に設定されています。現在505件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー···ピンク



2度使用しました。美品ですが、ハートチャームのところに少し汚れがあります。(写真三枚目参照)それ以外に汚れや傷等ございません。



即購入⭕️ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: エピヌ

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Heart

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bag

epine