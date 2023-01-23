『theory luxe ベージュ トレンチコート【2024年最新】 』はヤフオクでから03月30日 18時 15分に出品され03月30日 18時 15分に終了予定です。即決価格は8,658円に設定されています。現在138件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【スタイリッシュなデザイン】

このトレンチコートは、シンプルでありながら洗練されたデザインが特徴です。取り外しのできるキルティング素材のライナーがついているので冬でも暖かいです。

試着のみで着ておりませんが自宅保管の為神経質な方はご遠慮ください。



【機能性と快適性】

ウエストリボンが付いており、シルエットを調整できるため、体型に合わせたフィット感を提供します。軽量な素材は、動きやすさを保ちながらも、しっかりとした作りです。



【ブランドの信頼性】

theory luxeは、高品質な素材とデザインで知られるブランドです。このコートは、エレガントな外観と実用性を兼ね備えており、長く愛用できるアイテムです。



- ブランド: theory luxe

- 色: ベージュ

- スタイル: トレンチコート

- デザイン: ウエストリボン付き

- タグ: theory luxe



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: セオリーリュクス

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