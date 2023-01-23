『Ralph Lauren Yankees newera Lサイズ【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月01日 05時 22分に出品され04月01日 05時 22分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在43件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 Polo Ralph Lauren × Yankees

コラボのNEWERAの49fortyキャップ

ラルフローレン ニューエラ



ニューヨーク・ヤンキース

サイズL



ネイビー



ポロ・ラルフローレンとヤンキースの大人気のニューエラのキャップ。

先日メルカリ新品で購入しましたが、家で試着後、サイズが合わない為、出品することにしました。



Lサイズ（59㎝）

カラー:ネイビー

形···ベースボール 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>帽子 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

メンズ

帽子 タグ Ralph

Lauren

Yankees

newera

Lサイズ